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Покупка товаров и услуг с доставкой на дом или в офис — бизнес, который растет уже не первый год, а в условиях кризисов и эпидемий — ускоряет свой рост в разы. Доставка готовой еды стала обычным делом для большинства семей, а в ближайший год очередь дойдет и до других видов товаров.

Уже сейчас люди отправляют друг другу ключи, документы и мелкие пакеты с помощью такси. С развитием индустрии пеших курьеров эта услуга будет пользоваться все большим спросом.

Если ваш бизнес имеет собственную службу доставки или планирует её запустить, вам просто необходимо мобильное приложение для автоматизации доставки. Пользователям удобно заказывать и оплачивать услугу через него, а курьерам — получать задания и ориентироваться на местности. Напишите нам, чтобы обсудить стоимость и сроки разработки подобного приложения для вашей компании.

Почему нужно разрабатывать приложение для доставки

Пандемия значительно ускорила развитие рынка доставки готовой еды. Люди не могли ходить в любимые рестораны и кафе, поэтому приходилось заказывать блюда онлайн. И вот пандемия закончилась, а любовь к доставке осталась: в 2022 году в России аудитория этих приложений превысила 47 млн человек — это треть всей страны.

Приложение для отправления посылок и товаров помогут бизнесу избавиться от работы с большим количеством бумаг, управлять остатками товара на складе, сократить время и стоимость доставки и отслеживать транспортные средства.

Такие важные бизнес-показатели, как конверсия и повторные покупки, у пользователей приложений выше, чем у пользователей сайтов. Приложение удобнее и привязывает к себе пользователя, поэтому он пользуется вашим сервисом дольше и заказывает чаще.

Рынок доставки еды динамичен, постоянно развивается и на нем, как правило, нет монополистов. В США аудитория поделена между пятью популярными сервисами, в Великобритании, как и в России, — между двумя. Главные игроки у нас — Delivery Club и Яндекс.Еда. Оба сервиса принадлежат компании Яндекс.

Но не думайте, что на рынке не осталось места для нового сервиса — новые продукты также могут найти свою аудиторию.

Как все работает с технической стороны

Приложение для доставки еды из ресторана

Объясним на простом примере. Пользователь хочет заказать на ужин пиццу, но не знает, в каком именно заведении. Тогда он открывает приложение, нажимает на нужную кнопку в меню и выбирает понравившийся ресторан. Заведение узнает о поступившем заказе и начинает готовить блюдо.

Но это не все, есть еще один участник процесса — курьер. Когда блюдо готово, он видит это в своем приложении и берет заказ в работу.

Спустя еще какое-то время курьер доставляет заказ, человек получает свою еду, а с карты списывают деньги за блюдо и доставку (и еще сервисный сбор). Курьерам также нужно отдельное приложение. Это одна из главных особенностей создания своего сервиса в этой сфере.

Приложение для доставки продуктов из магазина

Здесь работает похожая схема, что и в предыдущем пункте. Только вместо раздела с ресторанами в таких приложениях будет список продуктовых магазинов. Пользователь собирает корзину с товарами на минимальную сумму заказа, выбирает время доставки, оплачивает и ждет курьера, не тратя свое время на поход в магазин. Цены при этом остаются такими же, как и при обычном походе в супермаркет.

Приложение для доставки посылок

Чтобы отправить посылку, человеку нужно будет либо сходить для этого в отделение почты, либо вызвать курьера, чтобы он забрал посылку прямо из дома. После этого в его личном кабинете в приложении отобразится примерное время доставки, вес посылки, стоимость и обновляемый статус отправления. Чтобы получить отправленный товар, другому пользователю будет достаточно показать работнику компании QR-код или назвать шестизначный код, в зависимости от того, какой способ вы выберете для подтверждения.

Иногда все эти сервисы объединяются в один, и получается, например Яндекс Go — суперапп, совмещающий в себе все виды доставки.

Функциональность приложения для доставки еды

Для сервиса по доставке еды вам потребуется три приложения: для клиентов, курьеров и ресторанов. По очереди разберем, что обязательно должно быть в них.

1. Для клиентов

Регистрация

Зачем нужно: первый шаг, который совершает пользователь, заходя в приложение — авторизация. В приложении для доставки регистрация не должна требовать больших усилий — будет достаточно указать номер телефона или использовать для входа популярные соцсети.

Поиск и фильтры

Зачем нужно: обычно на стартовом экране приложения представлены только некоторые избранные рестораны. Однако это лишь небольшая часть всего разнообразия выбора. Для того чтобы пользователи имели возможность найти другие рестораны, конкретные блюда или кухни, необходимо добавить функцию поиска.

Каталог ресторанов

Зачем нужно: какое приложение для доставки еды без возможности выбрать подходящее место из списка, ведь так? Для начала работы вам нужно заключить партнерство с десятками местных заведений, чтобы людям было из чего выбрать, а вам — на чем зарабатывать.

Оплата

Зачем нужно: оплата заказа банковской картой — это также неотъемлемая часть приложения. Для этого необходимо интегрировать платежные шлюзы, которые делятся на два типа: классические, требующие наличие торгового счета в банке и наиболее подходящие для крупных предприятий, и современные, которые работают с обычным счетом в банке для приема платежей, но подразумевают более высокие комиссии.

Геолокация

Зачем нужно: для автоматического определения местоположения пользователя, можно настроить интеграцию с картами Google или Яндекс.

Служба поддержки

Зачем нужно: для решения спорных ситуаций, которые могут возникнуть у пользователей, можно предоставить несколько вариантов поддержки. Для более простых вопросов можно использовать чат-ботов, а для сложных ситуаций пользователи могут обратиться к оператору. Но некоторых запросов в службу поддержки можно избежать, для этого можно добавить в приложение...

Чат с курьером

Зачем нужно: чтобы пользователь мог узнать причину задержки доставки или сказать, что заберет заказ у подъезда. В общем, для избежания форс-мажорных ситуаций и гневных сообщений сотрудникам поддержки.

Push-уведомления

Зачем нужно: чтобы пользователь мог узнавать об изменениях в статусе заказа и понимать, на каком этапе сейчас доставка. Также через пуши можно присылать персональные акции и предложения.

2. Для курьера

Регистрация

Зачем нужно: чтобы система понимала, кто именно доставляет заказы, обычно для входа используется номер телефона.

Список заказов

Зачем нужно: здесь будут отображаться все доступные сейчас заказы с названием ресторана, удаленностью от курьера и временем на доставку. Так курьер сможет выбрать наиболее подходящий для него заказ и взять его в работу.

Статус доставки заказа

Зачем нужно: статус меняется каждый раз, когда курьер совершает какое-либо действие: берет заказ в работу, ждет приготовление блюда в ресторане, направляется к клиенту и отдает ему пакет. Параллельно с этим статус обновляется в приложении заказчика.

История заказов

Зачем нужно: чтобы отслеживать количество выполненных поручений.

3. Для ресторана

Панель для управления заказами

Зачем нужно: здесь сотрудники ресторана видят все поступающие к ним заказы и берут их в работу.

Редактирование меню

Зачем нужно: чтобы пользователи не выбрали блюдо, которое сейчас нельзя приготовить из-за того, что нет нужных ингредиентов или, наоборот, добавить новую позицию. Также здесь можно редактировать фотографии и описание блюд.

Функциональность приложения для доставки товаров и посылок

Мы разобрались с функциями приложения для доставки еды, а теперь расскажем об уникальных функциях для логистических сервисов.

1. Для пользователя

Такие функции, как регистрация, оплата, геолокация, служба поддержки, чат с курьером и уведомления будут общими для обоих приложений. Перейдем к описанию новых функций.

Управление посылкой в реальном времени

Зачем нужно: так пользователь будет точно знать, где сейчас его посылка и видеть все изменения статуса доставки. Будет полезно добавить возможность изменить адрес или время доставки.

2. Для курьеров

Здесь также есть общие функции: регистрация, список доступных заказов, история. Но разумеется есть и отличия.

Подтверждение получения

Зачем нужно: чтобы пользователь мог забрать свою посылку, ему нужно показать специальный СМС или QR-код. Курьер, в свою очередь, вводит эти данные в приложение и подтверждает получение.

3. Для компании

Информация о курьерах

Зачем нужна: здесь будет собрана вся база с курьерами и полная информация о них: фото, имя, возраст, стаж работы, вид транспортного средства и история выполненных заказов.

История заказов

Зачем нужна: так администраторы будут видеть все выполненные и находящиеся в работе заказы. Здесь также будет информация о содержимом груза, курьере, который взял заказ, маршруте доставки и стоимости.

Чат для общения с курьерами и клиентами

Зачем нужно: для решения и урегулирования непредвиденных ситуаций.

Отслеживание транспортных средств

Зачем нужно: чтобы видеть, какие машины сейчас выполняют заказ, а какие свободны. Также благодаря этому можно оптимизировать доставку и сообщать водителю, что рядом с ним появился новый заказ, который будет ему по пути.

Примеры успешных приложений для доставки

Перед тем, как приступить к разработке, изучим главных игроков на рынке.

1. Яндекс.Еда

Год создания. 2018.

Оценка в магазине приложений. 4,8.

Концепция. Доставка еды из ресторанов и продуктов из магазина с помощью собственной курьерской службы.

Как работает. Чтобы совершить заказ, пользователь выбирает ресторан или магазин из списка. После этого человек добавляет понравившиеся блюда или товары в корзину, выбирает способ оплаты и доставки: на дом или самовывоз.

Пользователю приходит уведомления, что его блюдо начали готовить. После того как заказ оказывается у курьера, клиенту приходят уведомления об обновлениях статуса доставки. Также можно отслеживать перемещение курьера на карте в режиме реального времени.

2. СДЭК

Год создания. 2017.

Оценка в магазине приложений. 4,8.

Концепция. Сервис для отслеживания посылок.

Как работает. Через мобильное приложение компании пользователь может отследить посылку, оплатить ее, вызвать курьера и рассчитать стоимость. Также на карте можно найти ближайший пункт выдачи и построить к нему маршрут. В личном кабинете хранятся все отправления пользователя: выполненные и те, которые еще доставляются.

3. Сбермаркет

Год создания. 2013.

Оценка в магазине приложений. 4,7.

Концепция. Сервис доставки продуктов и товаров с полок магазинов.

Как работает. Заказы доставляют за 1,5-2 часа, есть экспресс-опция за 20 минут. Есть список магазинов, из которых можно сделать заказ — клиент выбирает нужные товары в приложении, оплачивает их и указывает удобное время доставки. Цены при этом остаются такими же, как если бы пришлось идти в магазин самостоятельно.

Далее заказ передается сборщику, который приходит в магазин, складывает все товары по списку и затем доставляет их клиенту. Сервис работает с собственной курьерской службой.

Если хотите создать сервис, который точно станет конкурентом этих приложений, вам нужен опытный и надежный подрядчик. Им для вас можем стать мы — «Лайв Тайпинг». Заполняйте форму, чтобы получить бесплатную консультацию по будущему проекту.

Как научить приложение для доставки зарабатывать: способы монетизации

Цель любого коммерческого проекта — получать прибыль, поэтому приложение нужно как-то монетизировать. Мы знаем три подходящих модели, которые помогут вам не только окупить затраты на разработку, но и стабильно зарабатывать на своём проекте.

Комиссия

Можно брать с каждого заказа. Но следите за тем, чтобы небольшой бизнес не платил такую же комиссию, как и крупные сети. Настраивайте ее размер в зависимости от средней выручки ресторана или супермаркета.

Платная доставка

Если прошлый способ предполагал взимать плату с ресторанов и магазинов, то этот — с клиентов. Очень популярный способ, который используют многие приложения. В одних сервисах есть фиксированная стоимость, а в других считают итоговую цену в зависимости от района доставки, спроса и суммы заказа. В основном плата не превышает 100-150 рублей в пределах района. Но никогда не делайте стоимость доставки дороже стоимости заказа.

Реклама

В приложениях для доставки еды или продуктов реклама — это не всплывающие баннеры, а возможность попасть на главный экран в список рекомендуемых ресторанов. Заведения получают клиентов, а вы — прибыль.

Но заработать большие деньги только на одном способе будет сложно, поэтому мы рекомендуем совмещать сразу несколько.

Стоимость и сроки разработки приложения для доставки в 2023 году

Важно понимать, что стоимость зависит от нескольких факторов. Прежде всего — это количество платформ, функциональность и объем кастомизации дизайна. Не будем забывать и про то, что для такого сервиса понадобится несколько приложений. Соответственно, чем больше работы над каждым из этих пунктов, тем дороже обойдется создание приложения.

Примерная оценка проекта в часах

Для удобства возьмем среднюю по рынку ставку технического специалиста — 2500 ₽/час.

Это — примерная стоимость проекта. Более точную сумму можно назвать после анализа вашей идеи.

Как проводим оценку мы

Первый раз стоимость приложения считается на этапе знакомства клиента и студии. Заказчик рассказывает нам, каким он представляет функциональность будущего продукта. Затем мы проводим интервью, чтобы детализировать требования, и готовый перечень функций отдаём разработчикам на оценку.

На этом этапе мы стараемся сориентировать будущего клиента, какой бюджет ему потребуется на создание проекта. Второй раз мы будем производить оценку после этапа аналитики и проектирования — так как именно он позволит нам до конца определить все механики.

Разработка — процесс с большим количеством неизвестных, поэтому цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Но в любом случае — ценой управляете вы и без вашего решения она не изменится. Подробно рассказали об этом в нашей статье.

Этапы создания успешного приложения для доставки

Что важно учитывать перед началом разработки

Перед созданием продукта проанализируйте рынок, аудиторию и конкурентов. Вам необходимо понять, чем будет выделяться приложение на фоне других и какие проблемы пользователей оно будет решать.

На этом этапе будет правильно:

1. Определиться с целевой аудиторией. Кто, как, зачем будет пользоваться приложением — это главные вопросы, на которые будет полезно ответить перед разработкой. Определив в каких новых решениях нуждаются пользователи и что они хотят изменить, вы сможете создать конкурентоспособное приложение.

2. Поискать референсы. Если заранее поймете, что именно вам нравится в приложениях для доставки, а что нет — будет проще описать свое видение проекта разработчикам.

3. Подумать, как всё будет работать. Не будем скрывать — разработчикам нравится, когда клиент приносит готовое техническое задание. Но у всех разный уровень подготовки, поэтому всегда можно начать с краткого понимания задачи — это поможет собраться с мыслями и настроиться на разговор.

Пошаговый процесс разработки

Шаг 1. Поиск команды разработчиков

Компания «Лайв Тайпинг» возьмёт ваш проект в работу, когда он еще находится на стадии идеи. Мы поможем вам сформировать запрос на разработку, поделимся своим опытом в создании таких проектов, оценим стоимость работы и возьмем на себя проектирование, дизайн и разработку вашего приложения для доставки. Во время разработки будем на связи — вы всегда будете знать, на каком этапе находится проект и сможете вносить в него изменения. Заполните форму или позвоните нам сейчас +7-495-204-35-03, чтобы мы начали работу над приложением.

Шаг 2. Выберите платформу

Мобильные приложения разрабатывают на платформы Android и iOS. Однако если нужно сэкономить бюджет, можете остановиться только на одной из них и выбрать ту, на которой у приложения меньше конкурентов. Этот вариант лучше использовать в крайнем случае, потому что рано или поздно вы закажете разработку приложения на вторую платформу. По нашему опыту, если начинать разработку на две платформы одновременно, то будет дешевле, чем создавать приложения на iOS и Android по очереди. Подробнее об этом рассказали в статье про мифы о мобильных платформах.

Шаг 3. UX/UI-дизайн

Студия, которой вы поручите разработку, должна проанализировать конкурентов, чтобы понять, какие визуальные решения сделают ваш продукт привлекательным для пользователей. Затем обычно создаётся прототип всех экранов. И в конце — готовый дизайн, который понравится будущим пользователям приложения.

Шаг 4. Определите функциональность

Выше мы расписали всю необходимую функциональность. На старте можете ограничиться лишь самым нужным, а затем добавлять в приложение новые полезные фичи.

Шаг 5. Разработка и тесты

И наконец — создание готового продукта. Разработчики пишут код, подключают сторонние сервисы. Перед запуском приложения в магазин, его работу проверяют: тестируют продукт на наличие багов. А затем, если нужно, устраняют их. Только после этого этапа можно запускать продукт на рынок.

Шаг 6. Поддержка и развитие

После релиза приложению требуется техническая поддержка. Разработчики должны регулярно обновлять приложение под выходящие версии систем, обрабатывать отзывы пользователей и вносить изменения, которые позволят сделать ваш продукт лучше. Поэтому при выборе разработчиков обращайте внимание ещё и на то, готова ли команда сотрудничать с вами вдолгую.

Почему стоит выбрать нас для разработки вашего проекта

✅ Опыт, знания и экспертиза. Мы работаем в мобильной разработке 13 лет и за это время завершили больше 200 проектов. Наши приложения получают награды и признание пользователей. Мы готовы использовать все наши навыки на пользу вашему проекту.

✅ Партнерский подход. Будем создавать приложение, опираясь на ваши желания и потребности вашего бизнеса. Со своей стороны подскажем лучшие технические решения, честно объясним, что поможет приложению развиваться, а от чего лучше отказаться.

✅ Постепенный запуск продукта. Начнём развивать ваш проект с MVP (minimal viable product) — внедрим в него функции, необходимые для быстрого запуска проекта. Так он начнёт приносить первую прибыль спустя несколько месяцев разработки, а мы в это время продолжим развивать его и наращивать функциональность.